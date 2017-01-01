Uşak'ta FETÖ'den 5 kişi tutuklandı
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Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Geçen hafta Ankara merkezli 81 ilde FETÖ/PDY yönelik yapılan operasyon kapsamında Uşak'tan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde mahrem yapılanmasına ilişkin olarak 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan operasyon neticesinde Uşak'ta gözaltına alınan 5 kişi önce sağlık kontrolünden geçirildi akabinde adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 5 kişi "Terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından tutuklandı.
(EÖ-MB-Y)
04.05.2017 10:30:14 TSI
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