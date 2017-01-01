ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın Devlet Hastanesi MR Cihazına kavuştu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:24
Aydın Devlet Hastanesi MR Cihazına kavuştu
Aydın Devlet Hastanesi MR Cihazına kavuştu

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Aydın Devlet Hastanesi en son teknolojiye sahip Manyetik Rezonans (MR) cihazına kavuştu.

İhale sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre MR hizmeti veremeyen Aydın Devlet Hastanesi hizmet alımı ihalesi sonrası söz konusu hizmeti vermeye başladı.

Konuyla ilgili olarak Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, "Aydın Devlet Hastanesi MR ihalesi sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle hastalarımızın mağduriyetini önlemek için yoğun çaba sarf ettik. Bu süre zarfında hastaların MR çekimlerini yapılan protokol ile bir süre Atatürk Devlet Hastanesinde gerçekleştirdik. Yapılan hizmet alım ihalesi sonrası Aydın Devlet Hastanesi yeni MR cihazına kavuştu ve hizmet vermeye başladı" şeklinde konuştu.
(MB-Y)

04.05.2017 10:33:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Genç kalmanın sırrı Aydın dağlarında bulundu
YEREL

GENÇ KALMANIN SIRRI AYDIN DAĞLARINDA BULUNDU
Gaziantep kültürü Nazilli'de sergileniyor
YEREL

GAZİANTEP KÜLTÜRÜ NAZİLLİ'DE SERGİLENİYOR
Germencik'te Türklük Bilinci sempozyomu yapıldı
YEREL

GERMENCİK'TE TÜRKLÜK BİLİNCİ SEMPOZYOMU YAPILDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
aracasu'ya dikkat çekmek için deriden Türkiye haritası yaptı
YEREL

ARACASU'YA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DERİDEN TÜRKİYE HARİTASI YAPTI
Belediyelerdeki sorumluluk ve yetki karmaşası halkı perişan etti
YEREL

BELEDİYELERDEKİ SORUMLULUK VE YETKİ KARMAŞASI HALKI PERİŞAN ETTİ
Spor turnuvaları ödül törenleri gerçekleşti
YEREL

SPOR TURNUVALARI ÖDÜL TÖRENLERİ GERÇEKLEŞTİ
Tekstil programı öğrencileri sektörü yerinde inceledi
YEREL

TEKSTİL PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ SEKTÖRÜ YERİNDE İNCELEDİ
Aydın'ı temsil edecek kadın çiftçiler belirlendi
YEREL

AYDIN'I TEMSİL EDECEK KADIN ÇİFTÇİLER BELİRLENDİ
GÜNCELLEME - Evinde başından vurulmuş bulundu
YEREL

GÜNCELLEME - EVİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU
Evinde başından vurulmuş bulundu
YEREL

EVİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU
Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI TOPLANTISI YAPILDI
Yaşlı adama çarpan kadın sürücü büyük şok yaşadı
YEREL

YAŞLI ADAMA ÇARPAN KADIN SÜRÜCÜ BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Ülkücü İşçiler Derneği Başkan Alıcık'ı ziyaret etti
YEREL

ÜLKÜCÜ İŞÇİLER DERNEĞİ BAŞKAN ALICIK'I ZİYARET ETTİ
ökeli sporculara Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan tam destek
YEREL

ÖKELİ SPORCULARA KAYMAKAM KURTBEYOĞLU'NDAN TAM DESTEK
Başkan Alıcık, Türkçülük Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, TÜRKÇÜLÜK GÜNÜNÜ KUTLADI
İŞKUR'dan Söke'de mobil hizmet
YEREL

İŞKUR'DAN SÖKE'DE MOBİL HİZMET
Edebiyat şölenine hazırlanan Ağaçlı'ya çocuk eli değdi
YEREL

EDEBİYAT ŞÖLENİNE HAZIRLANAN AĞAÇLI'YA ÇOCUK ELİ DEĞDİ
Söke'de üniversite öğrencisinden açık hava fotoğraf sergisi
YEREL

SÖKE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN AÇIK HAVA FOTOĞRAF SERGİSİ
2. Mevzuat Uygulama Birliktelik toplantısı Aydın'da yapıldı
YEREL

2. MEVZUAT UYGULAMA BİRLİKTELİK TOPLANTISI AYDIN'DA YAPILDI
Didim'de kutsal yol yürüyüşü yapılacak
YEREL

DİDİM'DE KUTSAL YOL YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK
4. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı
YEREL

4. TÜRK-ARAP GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ FUARI
Söke'de Türkan Saylan Parkı tabelasına çirkin saldırı
YEREL

SÖKE'DE TÜRKAN SAYLAN PARKI TABELASINA ÇİRKİN SALDIRI
&quot;Merkezim Her Yerde Projesi&quot; Aydın'da başladı
YEREL

"MERKEZİM HER YERDE PROJESİ" AYDIN'DA BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
En çok satan otomobil markaları
OTOMOBİL

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!