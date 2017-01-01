Aydın Devlet Hastanesi MR Cihazına kavuştu
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Aydın Devlet Hastanesi en son teknolojiye sahip Manyetik Rezonans (MR) cihazına kavuştu.
İhale sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre MR hizmeti veremeyen Aydın Devlet Hastanesi hizmet alımı ihalesi sonrası söz konusu hizmeti vermeye başladı.
Konuyla ilgili olarak Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, "Aydın Devlet Hastanesi MR ihalesi sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle hastalarımızın mağduriyetini önlemek için yoğun çaba sarf ettik. Bu süre zarfında hastaların MR çekimlerini yapılan protokol ile bir süre Atatürk Devlet Hastanesinde gerçekleştirdik. Yapılan hizmet alım ihalesi sonrası Aydın Devlet Hastanesi yeni MR cihazına kavuştu ve hizmet vermeye başladı" şeklinde konuştu.
(MB-Y)
04.05.2017 10:33:18 TSI
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