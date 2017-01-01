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Düzce Üniversitesi 2. Bilim Kültür ve Sanat günleri başladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi tarafından, öğrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Bilim Kültür ve Sanat Günleri programı başladı.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliklerle 3 gün süresince devam edecek Bilim Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin ilk gününde Üniversite İçi Futbol Turnuvası yarı final maçları gerçekleştirildi. Yarı final müsabakalarında Mühendislik Fakültesi'ni 3-1 yenen İşletme Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesini 1-0 mağlup eden Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu finale çıkma başarısı gösterdi.

Futbol Turnuvasının sonrasında Radyo Programcısı Serdar Gökalp, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Radyo programlarının konu edildiği söyleşide Serdar Gökalp, Düzce Üniversitesine dördüncü kez geldiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti. Radyo dinleyicilerini bireysel bazda memnun etmenin zor olduğunu ifade eden Gökalp, kalabalıkları memnun etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. Canlı yayınlarda dinleyicilerin söylediklerinden yapımcıların sorumlu olduğunu dile getiren Serdar Gökalp, bu açıdan programlarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan davetli konuşmacı eğlenceli ve öğretici bir söyleşiye imza attı.

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ki etkinliklerde, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Yusuf Parlak, Uzm. Sedat Kaya ve Uzm. Ebubekir Altıok'a ait Özgün El Sanatları Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yedikule, yakartop, bocce, dart ve okçuluk gösterilerinin de sergilendiği Bilim Sanat ve Kültür Günleri, renkli ve keyifli anlara sahne oldu. Birbirinden eğlenceli oyunlarla final sınavları öncesinde yorgunluklarını atan öğrenciler, Medea adlı tiyatro gösterisi ile sanat dolu dakikalar yaşadı. Danışmanlığını Öğr. Gör. Naciye Aksoy'un yaptığı Düzce Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen tiyatro gösterisinde kadın ve erkeğe dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini kadın, erkek ve aile tanımları üzerinden sorgulamaya açan öğrenciler, tragedya türündeki oyunu başarıyla tiyatro sahnesine aktardı.

Düzce Üniversitesi Türk Halk Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Topluluğu tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterilerinde ise Artvin ve Gaziantep yöresine ait oyunlar ilgiyle takip edildi. Öğrencilerin yöresel oyunlardaki etkileyici performansı, katılımcıların takdirini kazandı.

Etkinliklerin son bölümündeyse, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Proje 3 isimli müzik grubu ile misafir rock müzik grubu Beyoğulları sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri seslendiren sanatçılar, başarılı bir sahne performansı sergilediler.

Sürpriz ikramların da yer aldığı 2. Bilim Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin ilk günü, DJ Uğur'un coşkulu sahne gösterisiyle sona erdi.

(AY)



04.05.2017 10:34:31 TSI

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