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Kiza'da ilk etap teslim edilecek

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:27
Kiza'da ilk etap teslim edilecek
Kiza'da ilk etap teslim edilecek
- Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ofis projesinde ilk etap teslimlerinin yakında gerçekleşeceğini belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, Balak Metal ve Kurt İnşaat ortaklığıyla Adana-Mersin D-400 Karayolu üzerindeki eski Tekel fabrikası arazisinde inşa edilen Kiza Kurumsal İş Merkezi'nde, iş dünyasına konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sunacaklarını belirtti.
Kurt, yaptığı açıklamada, Kiza'da çağdaş iş yaşamının gerekliliklerini, alışkanlıklar ve geleneklerle buluşturduklarını ifade ederek, "Prestijli ve kolay ulaşılabilen bir ofise sahip olmak isteyenler için her kullanıma uygun ve istenilen ölçülerde ofisler sunuyoruz. Adana iş dünyası açısından hızla gelişim gösteren bölgede, nitelikli ofis kavramını hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte, ofis sahibi girişimcilerin, her türlü bankacılık ve noter işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir iş merkezi sunuyoruz" dedi.
İş merkezinin, ünlü markaları bir araya getirecek cadde mağazalarıyla da halkın yeni buluşma noktalarından biri olacağını kaydeden Kurt, "Çalışma saatlerinin yoğunluğu nedeniyle çalışanlar, molaları keyifle değerlendirebilecekleri ve dinlenebilecekleri alanlara ihtiyaç duyuyorlar. İş merkezi, kafe ve restoranlarıyla bu ihtiyaca da cevap verecek" şeklinde konuştu.
Günün önemli bir bölümünü ofislerde geçiren kişilerin, artık iş yerlerini de en az ev ortamları kadar önemsediğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:
"Günümüzde bu ihtiyaçtan hareketle eski ofis anlayışı, yerini yeni nesil ofislere bırakıyor. Geniş sosyal imkanlara sahip, birçok teknolojiyi bünyesinde barındıran, günümüzün bütün gereksinimlerini karşılayabilen yeni nesil ofis kavramı, Kiza ile Adana'da hayat buluyor."
Aydın Kurt, sakinlerine keyifli bir çalışma ortamı vadeden iş merkezinin kolay ulaşımı ve merkezi noktalara yakınlığıyla da öne çıktığını vurguladı. D-400 karayolu üzerinde, TEM bağlantı yolu girişinde konumlanan iş merkezinin havaalanı ve AVM'lere sadece 5 dakika uzaklıkta bulunduğunu kaydeden Kurt, "Yatırımcının yüksek getiri elde etmesini sağlayan lokasyon, ulaşım imkanı ve sosyal donatıları ile öne çıkan projemiz, tüm sektörlere uygun şirketlerin ihtiyaç ve talepleri göze alınarak planlandı ve hayata geçiriliyor'' dedi.
(ELF-Y)

04.05.2017 10:36:43 TSI
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