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Gaziantep 2. kitap fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Sanayi Odasının desteğiyle Gaziantep 2. Kitap Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor.

09-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek fuara bu yıl 85 yayın evi katılacak.

Fuarda altı gün süresince 40 kültür etkinliği ve onlarca imza düzenlenecektir. Aralarında Ayşe Kulin, Kahraman Tazeoğlu, Canan Tan, Hüsnü Arkan, Nejla Arslankurt, Ahmet Şimşirgil, Ataol Behramoğlu, Ferda İzbudak Akıncı, Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Alya Öztanyel, Tahir Tekin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Uğur Koşar, Şeyma Demir, Işık Öğütçü, Ahmet Turgut, Enver Aysever ve Şeyhmus Diken gibi pek çok değerli yazar ve şair bulunuyor. Gaziantep Kitap Fuarında Gaziantepli yazar ve şairler söyleşi ve imza etkinlikleriyle okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar süresince Burhan Bozgeyik, Gonca Tokuz, Mehmet Sabri Genç ve Behiye Köksel söyleşilere katılacaklar.

"Yemek Kültürü" söyleşileri

Yakın zaman önce UNESCO farkındalık oluşturan Şehirler Ağı'na gastronomi alanında giren Gaziantep ve yemek kültürü üzerine kitap fuarında da etkinlikler düzenlenecek. Tahir Tekin Öztan, Faruk Şüyün, Ayfer Yavi ve Raife Polat yemek kültürü üzerine söyleşilerde bulunacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar her gün 10.00-20.00 ve son gün ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

(SD-Y)



04.05.2017 10:36:43 TSI

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