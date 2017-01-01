Düzce Üniversitesi öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti
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Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Şenay Gürel rehberliğinde Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Çağrı merkezi bulunan işletme ve kurumlara iletişim ve bilgi teknolojileri konularında uzman iş gücü yetiştiren Düzce Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, öğrencilerinin bilgi birimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri tarafından karşılanan 40 kişilik öğrenci grubu, Acil Çağrı Merkezinin hizmet binası gezerek kurumun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler edindiler.
(AY)
04.05.2017 10:39:11 TSI
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