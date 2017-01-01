Günyüzü'de yangın paniği
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, sabaha karşı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşkonak Mahallesinde Osman Özel'e ait evde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev ve aynı bahçe içinde bulunan ahır, kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
(KÇ)
04.05.2017 10:42:15 TSI
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