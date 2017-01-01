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Gaziantep kültürü Nazilli'de sergileniyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:35
Gaziantep kültürü Nazilli'de sergileniyor
Gaziantep kültürü Nazilli'de sergileniyor

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - UNESCO'nun 'Yenilikçi Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'in dünyaca ünlü mutfağı ve ürünleri tanıtım amacıyla Nazillililerin ayağına getirildi.

Dünyanın 8. Mutfağı olarak bilinen ve 500 çeşit yemeğin yer aldığı Gaziantep Mutfağının bir kısmını Nazilli 23 Nisan Parkı içerinde 'Gaziantep Tanıtım Günleri' adı altında tanıtımını gerçekleştireceklerini ifade eden
Tanıtım Sorumlusu İbrahim Gül, "Gaziantep Nazilli'de sloganı ile çıktığımız Türkiye turunun Nazilli ayağında 10 gün boyunca mutfağımızı ve yöresel ürünlerimizi Nazilli halkı ile buluşturacağız. 55 firmamızla, Gaziantep'e gidemeyen Nazillililerin ayağına geldik. Standımıza bekliyoruz" dedi.

Açılış hazırlıkları öncesi tanıtım amaçlı bir basın toplantısı düzenleyen İbrahim Gül, basın mensuplarına önce Gaziantep Mutfağının ünlü ürünlerinden tattırdı. Ardından stantları tek tek gezerek tanıtımlarını yapan Gül, "UNESCO'nun 'Yenilikçi Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep'in dünyaca ünlü mutfağı ve ürünleri tanıtım amacıyla Nazillililerin ayağına getirildi. Dünyanın 8. Mutfağı olarak bilinen ve 500 çeşit yemeğin yer aldığı Gaziantep Mutfağının bir kısmını burada elimizden geldiğince sergilemeye çalışacağız. Beyran çorbamız, içli köftemiz, katmerimiz, baklavamız, Baharat çeşitlerimiz, çiğ köftemiz ve kurutmalardan yapılan dolmalarımız gibi yani Gaziantep'e gitmek istediğinizde görmek ve tatmak istediğiniz her şey 10 gün boyunca burada olacak. Bütün Nazillileri gezmeye ve lezzetlerimizden tatmaya bekliyoruz. Nazilli kültürüyle Antep kültürü kaynaşacak" dedi.

Yerli firmalarda yer aldı
Amaçlarının sadece kendi memleketlerini değil kendileri ile birlikte tanıtım amacıyla aralarına katılan yerel lezzetleri de tanıttıklarını ifade eden Gül, "Her gittiğimiz yörede mutlaka diğer illerimizden de en az bir-iki firmayı aramıza dahil ediyoruz. Burada Çine'nin meşhur köftesi ve Kokoreç'i ile birlikte Germencik'in meşhur Deve Sucuğu da tanıtılıyor. Karadeniz yöresinin meşhur peynir çeşitleri, Erzurum'un Çağ Kebabı da lezzetlerimiz arasında yer aldı. Kültürlerin kaynaştığı etkinliğimizde mutlaka kendinizden bir parça bulacaksınız. Sizleri kaynaşmaya davet ediyoruz" dedi.
(AS-MB-Y)

04.05.2017 10:43:46 TSI
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