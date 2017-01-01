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Düzce Üniversitesi öğretim üyesine ait kitapların tanıtımı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. KhawarJabran'ın editörleri arasında yer aldığı "Rice Production Worldwide" adlı kitabı ile kendisine ait "Manipulation of Allelopathic Cropsfor Weed Control" adlı kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Fakülte Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Kitap tanıtım programında konuşan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Yrd. Doç. Dr. Khawar Jabran'ın kitaplarının dünyaca ünlü bir yayınevi olan Springer International'dan çıkmasının ve bu yayınlarda Düzce Üniversitesi'nin adının yer almasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Uludağ, kitaplarda; dünyada en çok tüketilen çeltik ürününün yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığını ifade ederek, parazitler ve yabancı otlarla mücadelede kimyasal ilaçlarla değil, doğal biyolojik yöntemlerle mücadele edilebilme yollarının incelendiğini belirtti.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Khawar Jabran konuşmasında, kendisine sunulan çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Düzce Üniversitesi Yönetimine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kitaplarında çeltik üretiminde karşılaşılan sorunlarla mücadelede, insan sağlığının korunması için doğal yöntemlerle mücadele konusuna yer verdiğini söyleyen Jabran, kimyasal ilaçların artık yeterli olmadığını vurguladı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, uluslararası düzeyde yapılan bu çalışmaların Üniversite adına gurur verici olduğunu ifade etti. Yönetim olarak yapılan akademik çalışmaları her zaman desteklediklerini belirten Prof. Dr. Çakar, başarılı çalışmalarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Khawar Jabran'a teşekkür etti.

Programın sonunda Yrd. Doç. Dr. Khawar Jabran, günün anısına kitaplarını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a hediye etti.

(AY)



04.05.2017 10:46:05 TSI

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