YEREL HABERLER / RİZE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rize'de Dünya Astım Günü etkinlikleri

Rize'de Dünya Astım Günü etkinlikleri



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin destekleriyle farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Astım Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vatandaşlara yönelik astım hastalığına dikkat çekmek için Tuzcuoğlu Memişağa Parkında düzenlenen etkinlikte Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi ve RTEÜ İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adile Berna Dursun tarafından bilgilendirme yapılarak, vatandaşların soruları cevaplandırıldı. Astımdan korunma yolları hakkında bilgiler veren Dursun, "Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmamasının yanı sıra, sigara dumanı, alerjenler ve kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak ile obezite sayılabilir. Yapılan araştırmalarda hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir" dedi.

Dr. Sebih Alp ise kurulan stantta Solunum Fonksiyon Testi uygulanırken, çıkan sonuçlar Prof. Dr. Adile Berna Dursun tarafından yorumlandı. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Halk Sağlığı Müdürlüğünden Şube Müdürleri Bilal Ataşçi, Olgun Şafak ve Dr. Sibel Gök İnecikli ile Kronik Hastalıklar Birim çalışanları Dyt. Burcu Özgürler ve Dyt. Sümeyye Topçu Kurtoğlu da vatandaşları bilgilendirmelerde bulundu.

(OK-ÖK-Y)



04.05.2017 10:46:27 TSI

NNNN

