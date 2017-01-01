YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çolakbayrakdar 'dua' şiirini okudu

Başkan Çolakbayrakdar 'dua' şiirini okudu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Gönüllü Kültür Elçileri ile Kocasinan Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle düzenlenen 'Ezan Dinmez, Bayrak İnmez' isimli şiir dinletisi programına konuk oldu. Programda ısrarlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da okuduğu Arif Nihat Asya'nın 'Dua' adlı şiirini okuyan Başkan Çolakbayrakdar'a öğrenciler amin nidaları ile eşlik etti.

Çanakkale, Sakarya, 15 Temmuz ve tüm şehitlerin anısına düzenlenen programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aslan Kalay, Kocasinan Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Şehitlerin aziz hatırasına saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Garip Dost Camii İmam Hatibi Mehmet Sun 'un eşsiz sesiyle Kur-an Kerim tilavetiyle devam etti.

Ardından programda bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sevgili öğrenciler, sizler burada değişik branşlarda eğitim görüyorsunuz. Bunun yanında sanat ve kültür alanında yaptığınız bu etkinlik son derece anlamlı ve güzel buluyorum. Geleceğimizin teminatı sizlerin, derslerin dışında değişik alanlarla ilgileniyor olmanız bizleri mutlu ediyor. Yeni Türkiye'de donanımlı gençler olarak kendinizi yetiştiriyor olmanızla gurur duyuyoruz. Güçlü ve Büyük Türkiye'nin yapı taşları olarak gelecekte hepimizin övünç kaynağı olacaksınız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Hem derslerinizdeki çalışmalarınızda hem de diğer sosyal faaliyetlerinizdeki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ricası üzerine Başkan Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da okuduğu Arif Nihat Asya'nın 'Dua' adlı şiirini okudu. Başkan Çolakbayrakdar'ı beğeni ve ilgiyle izleyen öğrencilerden büyük alkış aldı.

Kocasinan Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aslan Kalay ise öğrencilere Necip Fazıl Kısakürek üstadın şiirinden alıntı yaparak "Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir. Biz nur ile beslenenlerden olalım" diye tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından okul öğrencisi, Dursun Ali Erzincanlı'ın Şehit Ömer Halisdemir'e yazdığı '30 Kuş' isimli şiiri okuması salondakileri duygulandırdı.

Programın sonunda Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı 'Gönül Adamı' olarak niteleyerek, eğitim ve öğretime verdiği desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a çiçek takdim etti.

(AÖ-Y)



04.05.2017 10:46:46 TSI

NNNN

