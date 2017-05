YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokat'ta köylülerin sınır anlaşmazlığına çözüm arayışı

- Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Darıderesi köyü ile Mutluca köyü arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem ile Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya arazide toprak üstü inceleme yaptı



TOKAT (İHA)- Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Darıderesi köyü ile Mutluca köyü arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için Kaymakam Faruk Erdem ile Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya arazide toprak üstü inceleme yaptı.

Reşadiye ilçesine bağlı Darıderesi köyü ile Mutluca arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için Darıderesi köyü muhtarlığının valiliğe verdiği dilekçe üzerine, sınır ihtilafının çözümü amacıyla valilik tarafından görevlendirilen Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem ile Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya toprak üstü uygulama yapmak için anlaşmazlığın olduğu bölgeye gitti. Her iki ilçenin idari kurulu üyeleri, kadastro heyeti, muhtarlar ve köylülerin katılımıyla Darıderesi ve Mutluca köyünde toprak üstü uygulaması yapıldı. Kadastro teknik elemanlarınca yapılan ölçüm krokiye bağlandı. Her iki tarafın sınırlar hakkındaki iddiaları Niksar ve Reşadiye Kaymakamlarının başkanlık ettiği heyet tarafından tutanak tutulup son kararın verilmesi için valiliğe gönderildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem,"İlçemize bağlı Darıderesi köyü ile Niksar'a bağlı Mutluca köyleri arasındaki köy sınırını belirlemek amacıyla Valilik görevlendirmesiyle Niksar Kaymakamımız ile ben her iki ilçenin idare kurulu üyeleri, muhtarlar ve köylülerin katılımıyla Darıderesi ve Mutluca köyü sınırında toprak üstü uygulama gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum'" diye konuştu.

04.05.2017 10:47:15 TSI

