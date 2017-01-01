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Sepaş Enerji'den müşterilerine ödeme noktası uyarısı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:38
Sepaş Enerji'den müşterilerine ödeme noktası uyarısı
Sepaş Enerji'den müşterilerine ödeme noktası uyarısı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Türkiye genelinde 1,6 milyon elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, müşterilerini yetkili olmayan fatura ödeme merkezlerine karşı uyardı.
Sepaş Enerji tarafından yapılan açıklamada vatandaşların yetkili olmayan ödeme noktalarından işlem yapmamaları istendi. Sepaş müşterilerine yönelik yapılan uyarıda, "Sepaş Enerji müşterileri, ödemelerini yetkili faturamatik hizmet noktaları, Türkiye genelindeki tüm PTT şubeleri, faturalarda belirtilen anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatı vererek ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Faturalarını bu merkezler aracılığıyla ödeyen tüm müşteriler yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı Sepaş Enerji güvencesi altına alınıyor. Bu noktalardan yapılan ödemeler ek bir ücret ödemeden gerçekleştirildiği gibi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yasalara dayanarak yaptığı düzenlemeler çerçevesinde banka altyapı ve güvencesiyle Sepaş Enerji sistemlerine anında yansıyor. Diğer kanallardan yapılan ödemeler ise Sepaş Enerji'nin güvencesi altında bulunmuyor. Yetkisiz ödeme noktaları tarafından tahsil edilen ödemeler Sepaş Enerji'nin doğrudan sistemine iletilmediği gibi Sepaş Enerji'nin garantisi altında da bulunmuyor. Bu sebeple Sepaş Enerji, müşterilerini faturalarını anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve yetkili Faturamatik Ödeme Noktalarında ödemeye özen göstermesi konusunda uyarıyor" denildi.
(İG-GY-Y)

04.05.2017 10:47:41 TSI
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