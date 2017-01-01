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Büyükşehirli 5 sporcu İslam Oyunları'nda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular Türkiye'yi çeşitli spor oyunlarında temsil etmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan, Uganda ve Antalya'da gerçekleşen İslam Oyunlarının dördüncüsü Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenecek. 12-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan oyunlara 25 ülkeden sporcular katılacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda Türk milli takım adına üç branştan beş Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcu katılacak. Halterde Rabia Kaya, görme engelli judo branşında Serdar Aydın, atıcılık branşında Nedim Tolga Tuncer, karatede ise Tuba ve Mehmet Yakan çifti katılacak. Başarılı beş sporcunun oyunlarda derece yapması bekleniyor.

(İG-GY-Y)



04.05.2017 10:48:05 TSI

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