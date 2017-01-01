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MMO Konya Şubesi LPG sektörünün yetkileriyle bir araya geldi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:40
MMO Konya Şubesi LPG sektörünün yetkileriyle bir araya geldi
MMO Konya Şubesi LPG sektörünün yetkileriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, Konya, Aksaray ve Karaman illerindeki LPG/CNF dönüşümleri yapan firma yetkilileri toplantı yaptı.
Makina Mühendisleri Odası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından almış olduğu yetki kapsamında etkinlik alanında bulunan Konya merkez ve ilçeleri ile Aksaray ve Karaman illerinde LPG/CNG yetkili firmaları tarafından montaj ve tadilatları yapılan araçları kontrol etmektedir. Standartlar ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılan montaj ve tadilatlar sonrasında oda tarafından Montaj Tespit Raporları onaylanmakta ve bu araçlara Gaz Sızdırmazlık Raporları verilmektedir. Bu kapsamında MMO oda binasında LPG/CNG dönüşümleri yapan firmaların yetkilileri ile MMO Konya Şube Başkanı O. Erdoğan Duransoy başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, LPG/CNG sektöründe yaşanan sorunlar, LPG sistemlerindeki yeni uygulamalar, firmaların ve mühendislerin talepleri gibi konular değerlendirildi. Ayrıca LPG Gaz Sızdırmazlık Kontrollerinde dikkat edilen hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın mevzuatları çerçevesinde yürütülen uygulamalar hakkında Ö. Erdoğan Duransoy tarafından firma yetkililerine bilgi verildi. LPG dönüşüm firmalarının sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik düşünceler, LPG sektöründeki yenilikler gibi konularda firma yetkililerince dile getirildi.
Toplantıda, şehirde LPG dönüşümü yapılan araçların tehlike oluşturmadan trafiğe çıkabilmeleri, vatandaşların güven içerisinde araçlarını kullanabilmeleri için böyle toplantı ve çalışmaların MMO Konya Şubesi öncülüğünde yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
(AH-Y)

04.05.2017 10:48:11 TSI
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