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Pazaryeri ilçesi değişmeye ve gelişmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, değişmeye ve gelişmeye devam ediyor.

Pazaryeri'nde belediye ekiplerince yapılan parke taş uygulamasını yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeyi değiştirmeye ve geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yalçın, "İlçemizin her noktasında temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Yeni parklar yeşil alanlar yapıyoruz, yakın zamanda ilçemizin tüm kaldırımlarını ilçemizin ve Pazaryeri sporun rengi mavi beyaz olarak yeniden döşeyeceğiz. Hanımlar lokali sosyal tesisi sokak hayvanları bakımevi sokak sağlıklaştırmanın ihalesine çıkacağız. Sanat kültür evi ve kent müzesi iş ticaret ve kültür merkezi projemiz bu sene bitiyor. Ahı dağı başlıyor, odun deposu mezbaha arası yeniden düzenleniyor, kavşak projesi odun deposundan Gümüşdere arası genişliyor. Halk eğitim merkezi Karamustafa paşa cami çevre düzenlemesi gençlik merkezi Küçükelmalı tabiat parkı esere c tipi mesire alanı projeleri devam ediyor. Daha birçok proje ilçemize kazandıracağız" dedi.

(CKT-KÇ)



04.05.2017 10:48:31 TSI

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