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Malazgirt'te Bilim Şenliği



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 'Bilim Şenliği' düzenlendi.

Fizik, kimya ve biyoloji dallarında öğretmenler rehberliğinde proje geliştiren öğrenciler, eserlerini ziyaretçilere tanıttılar. Stantları gezenler; suni yanardağ, atık maddelerden yapılan avizeler, doğal el sabunları, el gücü ile çalışan çamaşır ve bulaşık makineleri, atom molekül yapısı zinciri, gezegenler ve güneş sistemi ve evlerin çöpleri için pratik çözümler gibi birçok projeyi görme fırsatı buldu.

Okul Müdürü Ali İhsan Barış, öğrencilerin yaklaşık iki aydan beri çalışmalar yaptığını belirterek, "Ancak fen liselerinde yapılabilecek deneylerin kendi okulumuzda da yapılması takdire şayandır. Çocuklarımız bunlara emek verdi, çok çalıştılar ve bize bu güzel projeleri hazırladı. İnanıyorum ki aralarından çok değerli bilim adamları çıkacak. Bu vesileyle emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

(VE-MSA-Y)



04.05.2017 10:48:35 TSI

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