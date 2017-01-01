Başkan Duymuş, kınalı kuzuları askere uğurladı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldedeki gençleri askere uğurladı.
Asker uğurlamasında duygularını ifade eden Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Vatani görevini yerine getirmek için beldemizdeki askerlerimizi kışlalarına uğurladık. Kardeşlerimize görevlerinde başarılar dilerim. Allah yollarını açık etsin hayırlı teskereler dilerim" dedi.
(CKT-KÇ)
04.05.2017 10:50:45 TSI
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