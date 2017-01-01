Üniversite öğrencilerine Konuralp pirincinin lezzeti tanıtıldı
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Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Konuralp'te yetiştirilen pirinç üretime dikkat çekmek ve üretilen kaliteli pirincin tanıtımını yapmak amacıyla Kasaba Pilav Günü etkinliği düzenledi.
Düzce'nin önemli pirinç bölgesi olan Konuralp'teki çeltik tarlalarından üretilen lezzetli ve kaliteli pirinçlerden yapılan pilav, Düzce Üniversitesi mensuplarına ikram edildi. Etkinlikte, Konuralp pirincinin daha fazla tanıtılması konusuna vurgu yapıldı.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.
(AY)
04.05.2017 10:52:53 TSI
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