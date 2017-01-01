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ORKÖY'den 33 aileye daha seracılık kredisi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:46
ORKÖY'den 33 aileye daha seracılık kredisi
ORKÖY'den 33 aileye daha seracılık kredisi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Orman Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredileri ile orman teşkilatının veren eli, gülen yüzü olmaya devam ediyor.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesinde yapımı tamamlanan seralar hak sahiplerine teslim edildi. 2017 yılında verilen krediler ile 33 aile daha örtü altı tarımına başladı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Öztürk, Şube Müdürü Dr. Mefkure Güler, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Akın Akman ve Çatacık Orman İşletme Müdürü Kemal Kayıran ile birlikte bizzat Alpagut Mahallesine gitti. Bazı hak sahiplerinin seralarını teslim eden Bölge Müdürü Recep Temel, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Orman Bölge Müdürü Recep Temel yaptığı açıklamada, 500 metrekarelik sera kredisi verdiklerini belirterek, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak üreten insanlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Temel, "ORKÖY kredilerindeki amaç, orman içi ve ya bitişiği köylerde yaşayan halkın alternatif geçim kaynakları ile gelir seviyesi yükseltmektir. Böylece ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerde azalacaktır. ORKÖY olarak seracılık dışında, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve arıcılık gibi kredi türlerimiz de var. Hepsi orman köylüleri açısından çok avantajlı" ifadelerini kullandı.
Yılda en az 3 ürün alınan 200 rakımlı Sakarya Vadisinde artık yüzler gülüyor. Yazın domates ve salatalık, kışın ise marul ve roka yetiştirilen vadideki ürünler Eskişehir, Ankara ve İstanbul pazarına gönderiliyor. 500 metrekare büyüklüğündeki seralar için 5 yıl vadeli, yüzde 20'i hibe olmak üzere 18 bin lira kredi veriliyor.
(MEB-KÇ)

04.05.2017 10:55:03 TSI
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