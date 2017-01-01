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Dicle'de dağıtım şebekesinin yüzde 12'si yeraltına alındı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:46
Dicle'de dağıtım şebekesinin yüzde 12'si yeraltına alındı
Dicle'de dağıtım şebekesinin yüzde 12'si yeraltına alındı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Özelleştirme sonrasında enerji kalitesini yükseltmek için yaklaşık 650 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği doğrultusunda 61 bin 926 kilometrelik dağıtım şebekesinin yüzde 12'sini yeraltına aldı. Enerji şirketi, yeraltı şebeke oranının artması ile birlikte bu konudaki eğitimli personel sayısını da artırdı.
Dicle Elektrik Dağıtım İşletme Bakım ve Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, sorumluluk bölgelerinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 61 bin 926 kilometreyi bulan dağıtım şebekelerinin 7 bin 513 kilometresinin yeraltına alındığını söyledi. Bunun da toplam dağıtım şebekesinin yüzde 12'sini oluşturduğuna dikkat çeken Türk, "Dağıtım şebekesinin hızlı bir şekilde yer altına alınması ile birlikte bu alanda eğitimli eleman ihtiyacı doğmaya başladı. Bunun üzerine kablo ek yapımı ve kablo başlığı gibi hususlarda 280 saha çalışanımıza uygulamalı olarak eğitimler verdik. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de gerçekleştirdiğimiz ve 3 gün devam eden uygulamalı eğitimlere bölge genelinde görev yapan saha çalışanlarımız katıldı" dedi.
Türk, Dicle Elektrik Dağıtım'ın EPDK'nın, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği doğrultusunda sayıları 1,5 milyonu bulan müşterilerine kesintisiz enerji verilmesi ve yaşanan kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için bu eğitimlere önem verdiğini de kaydetti.
(İHA-MP-Y)

04.05.2017 10:55:19 TSI
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