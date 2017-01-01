Türk Yıldızları satış tırı Bilecik'e geliyor
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Türk Yıldızları satış tırı Ty-Store Bilecik'e geliyor.
Türkiye Cumhuriyetinin gökyüzündeki milli takımı, Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın resmi tanıtım ürünlerinin satışa sunulduğu Ty-Store satış aracının, 10 Mayıs 2017 tarihinde Bilecik'te olacağı bildirildi. Ürün satışından elde edilen gelirin bir kısmının şehit ailelerine yardım sağlayan Kartal Vakfı'na aktarıldığı Ty-Store 11 Mayıs Perşembe gününe kadar Bilecik Cumhuriyet Meydanında olacağı da belirtildi.
(CKT-KÇ)
04.05.2017 10:57:40 TSI
NNNN