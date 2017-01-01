SANKO Üniversitesi öğrencisinin başarısı
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GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Deniz Uzunkaya, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1'inci Etap Kadınlar Klasmanı üçüncüsü oldu
Çok hafif hava araçlarından olan yamaç paraşütüyle bir yıldır uğraşan Deniz Uzunkaya, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasında 1'inci Etap Kadınlar Klasmanı üçüncüsü olmayı başardı. Uzunkaya, yurt içi ve yurt dışında bilgi ve becerisini geliştirerek, SANKO Üniversitesini ve Türkiye'yi en iyi şeklide temsil etmeyi amaçladığını söyledi. Milli takımda yer almayı amaçlayan Uzunkaya, "SANKO Üniversitesi yönetimine bana verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemizde Sportif Havacılık Topluluğu kurarak, arkadaşlarımın katılımıyla, üniversitemizin adını daha fazla duyurmayı istiyorum" dedi.
(SD-Y)
04.05.2017 11:00:31 TSI
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