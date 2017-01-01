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Antik mozaik desenlerini kumaş ile buluşturdu



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Anadolu ve Antandors Antik Kentinde çıkan taş mozaiklerin desenlerini kumaşa el baskı yöntemiyle aksettiren Dize Tanık Sağlıcan'ın açtığı sergi büyük ilgi gördü.

Binlerce yıl önce küçük taş parçacıkları ile yapılan antik mozaikleri kumaşa el baskı yöntemi ile taşıyan Dize Tanık Sağlıcan'ın INOİA-D Design ismini verdiği sergi A. Sıdıka Erke Entografya Müzesi Sergi Salonunda açıldı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından açılan sergi ilgiyle izlendi.

Dize Tanık Sağlıcan "Her şey Antandors Antik Kent Kazısının mozaiklerinin gün yüzüne çıkmasıyla başladı. Yazmanın tadı, linol baskının çoğaltma gücü ile bütünleşen ürünler arkeolojik değerleri günlük yaşamın esprisiyle taşıma heyecanı benim heyecanım oldu. Mitolojinin canlı, devingen oluşumlarının günümüze taşıma ve geçmiş mitosları geleceklere taşıma telaşındayım."dedi.

26 yaşındaki sanatçı Sağlıcan "Anadolunun arkeolojik ve mitolojik zenginliklerini sentezleyerek farklı bir teknik ile ortaya çıkan bir sanat yolculuğunun başındayım. Doğu ve batı arkeolojisinin mitolojik ögelerle bütünleşmesinin, mozaiklerin farklı renk tonları ve çizgisel değerleriyle oluşturduğum sunumu sizler ile paylaşıyorum. Sergimizde renk, nakış ögeleri, mozaik ve linol baskının uyumunun yansıtmaya çalıştım."dedi.

(EME-



04.05.2017 11:01:06 TSI

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