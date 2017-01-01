ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYMEK, Mostar'da bir sergi daha açtı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:52
KAYMEK, Mostar'da bir sergi daha açtı
(fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi yurt dışında da Kayseri'nin ismini duyurmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyasindeki KAYMEK, Bosna Hersek'te bir sergi daha açtı.
Çalışmalarıyla Anadolu'da marka haline gelen ve sadece Kayseri'de değil yurt dışında da başarılı faaliyetler gösteren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. KAYMEK'in Bosna Hersek'in Mostar şehrinde bulunan kurs merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü'nün birlikte açtığı Hüsn-ü Hat Kursu ikinci sergisini açtı.
Mostar Yunus Emre Enstitüsü binasında açılan sergide Hüsn-ü Hat ustası Munib Obradoviz ve öğrencilerinin yaptığı 30 adet eser sergilendi. Açılış programında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile KAYMEK Mostar Koordinatörü Billur Dilber kurslarla ilgili davetlileri bilgilendirdiler.
Mostar İkinci Lisesinde 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında Türkçe öğrenen lise öğrencileri Türkçe ve Boşnakça müzik dinletisi sunduğu etkinlikte ayrıca kursiyerlere sertifikaları da takdim edildi.
(AÖ-Y)

04.05.2017 11:01:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'deki cinayete 1 tutuklama
YEREL

KAYSERİ'DEKİ CİNAYETE 1 TUTUKLAMA
Başkan Çolakbayrakdar 'dua' şiirini okudu
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR 'DUA' ŞİİRİNİ OKUDU
Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Kayseri'de
YEREL

ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ YU KAYSERİ'DE
İnatçı öksürüğün 7 önemli nedeni
YEREL

İNATÇI ÖKSÜRÜĞÜN 7 ÖNEMLİ NEDENİ
İmam Hatip Spor Ligi başladı
YEREL

İMAM HATİP SPOR LİGİ BAŞLADI
Çin Ankara Büyükelçisinden Vali Kamçı'ya ziyaret
YEREL

ÇİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNDEN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
Sultan Sazlığı'na Ziyaretçi Akını
YEREL

SULTAN SAZLIĞI'NA ZİYARETÇİ AKINI
Kadınlara estetik ve güzellik semineri
YEREL

KADINLARA ESTETİK VE GÜZELLİK SEMİNERİ
Tabanca iskeletleri ile yakalanan zanlılardan biri tutuklandı
YEREL

TABANCA İSKELETLERİ İLE YAKALANAN ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı
YEREL

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL

POLİS ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR
5. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı
YEREL

5. ULUSLARARASI KAYSERİ ALTIN ÇINAR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
LÖSEV Başkanı Ezer:
YEREL

LÖSEV BAŞKANI EZER:

Melikgazi Trafik Eğitim Parkında çocuklara eğitim verildi
YEREL

MELİKGAZİ TRAFİK EĞİTİM PARKINDA ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİLDİ
Fransızlar Kayseri İle Ticaret Hacmini Artırmak İstiyor
YEREL

FRANSIZLAR KAYSERİ İLE TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK İSTİYOR
Sırt Çantasıyla 40'dan Fazla Ülke Gezdi
YEREL

SIRT ÇANTASIYLA 40'DAN FAZLA ÜLKE GEZDİ
(Özel Haber) Doç. Dr. Mustafa Koçer:
YEREL

(ÖZEL HABER) DOÇ. DR. MUSTAFA KOÇER:
Uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU SATICISINA 18 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kore gazisi Ahmet Rıza Kaya Kayseri'de vefat etti
YEREL

KORE GAZİSİ AHMET RIZA KAYA KAYSERİ'DE VEFAT ETTİ
Evlerinde çok sayıda silah iskeleti bulunan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL

EVLERİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH İSKELETİ BULUNAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl hapis
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 8 YIL HAPİS
İl Jandarma Komutanlığı öğrencileri hayatta karşılaşabilecekleri güçlüklere karşı uyardı
YEREL

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÖĞRENCİLERİ HAYATTA KARŞILAŞABİLECEKLERİ GÜÇLÜKLERE KARŞI UYARDI
Suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirine 18 yıl hapis
YEREL

SUÇ ÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİNE 18 YIL HAPİS
EN ÇOK OKUNANLAR
En çok satan otomobil markaları
OTOMOBİL

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!