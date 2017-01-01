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KAYMEK, Mostar'da bir sergi daha açtı

(fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi yurt dışında da Kayseri'nin ismini duyurmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyasindeki KAYMEK, Bosna Hersek'te bir sergi daha açtı.

Çalışmalarıyla Anadolu'da marka haline gelen ve sadece Kayseri'de değil yurt dışında da başarılı faaliyetler gösteren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. KAYMEK'in Bosna Hersek'in Mostar şehrinde bulunan kurs merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü'nün birlikte açtığı Hüsn-ü Hat Kursu ikinci sergisini açtı.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü binasında açılan sergide Hüsn-ü Hat ustası Munib Obradoviz ve öğrencilerinin yaptığı 30 adet eser sergilendi. Açılış programında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile KAYMEK Mostar Koordinatörü Billur Dilber kurslarla ilgili davetlileri bilgilendirdiler.

Mostar İkinci Lisesinde 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında Türkçe öğrenen lise öğrencileri Türkçe ve Boşnakça müzik dinletisi sunduğu etkinlikte ayrıca kursiyerlere sertifikaları da takdim edildi.

(AÖ-Y)



04.05.2017 11:01:50 TSI

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