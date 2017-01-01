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Başkan Yalçın'ın ilçeyi ağaçlandırma çalışmaları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeyi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bursa'nın Kestel ilçesindeki fidanlıkları gezdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kestel Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Doğru ile birlikte ilçeye dikeceği fidanlar hakkında Kestel'deki fidanlıkları gezerek bilgi aldı. Fidanlıkları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizi değiştirmeye güzelleştirmeye devam ediyor aynı zamanda çevreye ve yeşile duyarlılığımızdan ilçemizin çeşitli yerlerine fidan dikeceğiz. Fidanları yerinde görmek için ilçemizin kardeş belediyesi olan hemşehrimiz Kestel Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Doğru ile fidanlık yerinde tespitlerde bulunduk. Akçaağaç, süs eriği, akasya, mazı, mevsimlik çiçek renkli gibi fidanlar beğendik. Aldığımız fidanları en kısa zamanda ilçemize dikeceğiz" dedi.

(CKT-KÇ)



04.05.2017 11:02:00 TSI

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