YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'deki cinayete 1 tutuklama

Kayseri'deki cinayete 1 tutuklama



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan cinayetle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kayseri'de geçtiğimiz pazartesi günü Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi Mensucat caddesinde meydana gelen olayda, Enes Oto isimli iş yerinde kırmızı renkli otomobil içindeki şahısların av tüfeği ve tabanca ile açtığı ateş sonrasında A.T., Y.G. ve M.Ö. yaralanmış, A.T. kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ilk olarak olayda kullanılan kırmızı renkli aracın plakaları tespit edilmiş ve yerleri belirlenen zanlılar A.S., E.E. ve T.İ. otomobille kaçmak isterken yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanırken, E.E. ve İ.T., serbest bırakıldı.

(AG-AÖ-Y)



04.05.2017 11:02:44 TSI

NNNN