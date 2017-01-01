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Bilecik İl Genel Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşimi Pazaryeri'nde yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşimi, Meclis Başkanı Oğuz Serter başkanlığında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan Bilecik İl Genel Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşiminde 1 gündem maddesi görüşüldü. Bilecik İl Genel Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşimine katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, toplantının Pazaryeri'nde yapılmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Yalçın, "Eski bir il genel meclis üyesi olarak şu anda belediye başkanı olarak toplantıya katıldım. Toplantıdan önce il genel meclisi başkanı Oğuz Sertler belediyemizi ziyaret etti. Pazaryeri ile ilgili gündem maddesinde kaymakamlık otoparkı olarak kullanılan arsanın Kara Mustafa Paşa Cami çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında meclis üyelerine bilgi verdim ve yerinde düşündüğümüz projeyi anlattım ve oy birliğiyle kabul edildi. Tüm il genel meclisi üyelerine Pazarcığımıza verdikleri destekten dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan toplantı sonrası il genel meclis üyeleri, ilçeye bağlı Kınık köyünde bir araya gelerek yemek yedi.

(CKT-KÇ)



04.05.2017 11:02:52 TSI

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