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Viranşehirli gençler spor sahasına kavuştu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:54
Viranşehirli gençler spor sahasına kavuştu
Viranşehirli gençler spor sahasına kavuştu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir'de yapımı tamamlanan semt sahası gençlerin hizmetine sunuldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik yatırımlar arasında yer alan 'Her İlçeye Semt Sahası ve Spor Kompleksi' çalışması tüm hızıyla sürüyor. Birçok ilçede hayata geçirilen yatırımın Viranşehir ayağı da önceki gün gençlerin hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçenin Emiroğlu mahallesinde basketbol ve futbol sahasından oluşan kompleksin açılış törenine katılarak yatırımın tüm Viranşehirli gençlere hayırlı olmasını diledi. Çiftçi, "Gençlere yönelik gerek eğitimde gerekse sportif alandaki tüm yatırımlarımız planlama dahilinde sürüyor" dedi.
Konuşmasında Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç ili olduğunu belirten Çiftçi, "Şanlıurfa ili olarak 19.2 yaş ortalaması ve bununla birlikte 670 bin öğrencisi olan bir şehiriz. Dinamik bir bölgeyiz. Dolayısıyla bu şehrin geleceğini gençler oluşturuyor. Bizim gençlere önem vermemiz lazım. Gençlere önem vermeyi belirtirken bu sadece ve sadece lafta kalırsa olmaz. Zaman içerisinde gençlerimizi okuma salonlarına, kültür merkezlerine, spor tesislerine kavuşturmak durumundayız. Bizim mantığımızda her yıl belediye bütçesinde planlamalar yaparken gençler en önemli kitle olarak hizmette yerlerini alıyorlar" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi'nin konuşmasının ardından semt sahasının açılışı yapıldı. Sahanın açılışı nedeniyle düzenlenen spor şöleninin de startını veren Başkan Çiftçi, alandaki incelemelerinin ardından Viranşehir'in diğer bölgelerinde devam eden çalışmaları incelemek üzere bölgeden ayrıldı.
(AK-SD-Y)

04.05.2017 11:03:00 TSI
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