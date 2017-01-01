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Kur'an kursu öğrencilerinin mezuniyet şenliği

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:54
Kur'an kursu öğrencilerinin mezuniyet şenliği
Kur'an kursu öğrencilerinin mezuniyet şenliği

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 126 minik öğrencinin yıl sonu mezuniyet şenliği izleyenleri büyüledi.
Özel bir kolejin konferans salonunda gerçekleştirilen şenliğe Edremit Müftü Vekili Ahmet Elmas, Edremit Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim İlhan, eğitimciler, öğrenci ve velileri katıldı. Büyük ilgi gören şenlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Müftü Vekili Ahmet Elmas, Kur'an eğitiminin önemine dikkat çekti. Peygamber Efendimizin çocukları iyi ahlakla yetiştirmemiz gerektirdiğini belirten Elmas, "Çocuklarımıza değer vermeliyiz. Sevgili Peygamberimiz, 'çocuklarınızı iyi ahlakla terbiye ediniz' buyuruyor. Bize, evlatlarımızın nasıl güzel ahlakla yetiştirileceğini öğretiyor. Çocuklarınıza, Peygamberi sevdiriniz. O'nun ehli beytini sevdiriniz ve Kur'an okutunuz. Bizde müftülük olarak bu yıl toplam yedi sınıfta 126 minik yavrumuza Kur'an eğitimi, güzel ahlak ve terbiye eğitimi vermenin hazzını ve zevkini yaşıyoruz. Teşrifleriniz için hepinizi tebrik ediyorum. Bu güzel anların yaşanmasına vesile olan tüm öğretici kardeşlerime minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Erdemkent Kur'an Kursu, Zümeyran Süer Kur'an Kursu, Hz. Fatıma Kur'an Kursu ve Halime Tuci Kur'an Kursu'nun minik öğrencilerinin hazırladıkları birbirinden güzel sunum, piyes, parodi, ront, sema gösterileri ve ilahiler ilgiyle izlendi. Şenlikte Erdemkent Kur'an Kursu'nda Büşra Hilal Arvas'ın Minik Kalpler sınıfı öğrencilerinin sunduğu sema ve ilahi gösterisi dakikalarca alkışlandı. Öğretmen ve ailelerin gözyaşlarını tutamadığı şenlik, öğrencilere madalya takılması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
(MSA-Y)

04.05.2017 11:03:26 TSI
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