Güreşte ARÜ'ye bir altın ve bir gümüş madalya
(Fotoğraflı)
ARDAHAN (İHA) - Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde 45 üniversitenin katılımı ile Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Düzenlenen Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'na 6 sporcu ile katılan Ardahan Üniversitesi takımından 61 kg kategorisinde Halit Fırıncı Türkiye 1.si, 125 kg kategorisinde Onur Alkanoğlu Türkiye 3.sü ve 97 kg kategorisinde Fatih Balkaya Türkiye sekinciliğini elde etti.
Ardahan Üniversitesi Güreş Takımı 21 puan alarak takım halinde de Türkiye 9.su oldu.
(OY-ÖB-Y)
04.05.2017 11:04:06 TSI
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