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Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonunda 10-11-12-22-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 20 gösterim yapılacak. 4 ile 12 yaş arası çocuklara hitap eden oyunlar için rezervasyonlar başladı.



10-11-12-22-23 Mayıs tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonunda gerçekleşecek olan Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali'nde, 4 ile 12 yaş arası çocuklara hitap eden 20 gösterim yapılacak. Festival Koordinatörü Alper Akdeniz, "Manisa'da ilk defa Çocuk Tiyatroları Festivali yapıyoruz. Manisa'daki küçük izleyiciler için hazırladığımız bir festival bu. Çocuklarımız için Zaman Yolcuları, Barış Masalı, Testi Ailesi, Abur Cubur, Nasreddin Hoca Günümüzde, Kırmızı Karpuz Çekirdeği ve Tom & Jerry oyunları ile sahnede olacağız. Oldukça heyecanlıyız. İlerleyen yıllarda daha kapsamlı festivaller yapmak için Manisa'da olacağız. Manisa'da sanata gönül veren sivil toplum kuruluşundan, kamu kurumlarına herkesin bu festivali desteklemelerini bekliyoruz. Oyunları herkes izlesin diye fiyatları oldukça uygun tutmaya gayret gösterdik. Seyircilerimiz normalde 30-40 lira olan oyunları 12 liradan izleyebilecekler. Her türlü koordinasyon için 05325160797 numaralı telefondan bilgi alabilirler" dedi.



5 gün boyunca sürecek olan festivalde günde 4 oyun sergilenecek. Gösterim programını aşağıdan takip edebilirsiniz.

Festival Programı

10 Mayıs Çarşamba

10:00 Zaman Yolcuları

11:30 Zaman Yolcuları

13:00 Barış Masalı

14:30 Barış Masalı



11 Mayıs Perşembe

10:00 Abur Cubur

11:30 Abur Cubur

13:00 Kırmızı Karpuz Çekirdeği

14:30 Kırmızı Karpuz Çekirdeği



12 Mayıs Cuma

10:00 Testi Ailesi

11:30 Testi Ailesi

13:00 Nasreddin Hoca Günümüzde

14:30 Nasreddin Hoca Günümüzde



22 Mayıs Pazartesi

10:00 Abur Cubur

11:30 Abur Cubur

13:00 Tom & Jerry

14:30 Tom & Jerry



23 Mayıs Salı

12:00 Testi Ailesi

13:30 Testi Ailesi

13:00 Nasreddin Hoca Günümüzde

14:30 Nasreddin Hoca Günümüzde

(CA)



04.05.2017 11:05:43 TSI

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