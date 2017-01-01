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Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:57
Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor
Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonunda 10-11-12-22-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 20 gösterim yapılacak. 4 ile 12 yaş arası çocuklara hitap eden oyunlar için rezervasyonlar başladı.

10-11-12-22-23 Mayıs tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonunda gerçekleşecek olan Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali'nde, 4 ile 12 yaş arası çocuklara hitap eden 20 gösterim yapılacak. Festival Koordinatörü Alper Akdeniz, "Manisa'da ilk defa Çocuk Tiyatroları Festivali yapıyoruz. Manisa'daki küçük izleyiciler için hazırladığımız bir festival bu. Çocuklarımız için Zaman Yolcuları, Barış Masalı, Testi Ailesi, Abur Cubur, Nasreddin Hoca Günümüzde, Kırmızı Karpuz Çekirdeği ve Tom & Jerry oyunları ile sahnede olacağız. Oldukça heyecanlıyız. İlerleyen yıllarda daha kapsamlı festivaller yapmak için Manisa'da olacağız. Manisa'da sanata gönül veren sivil toplum kuruluşundan, kamu kurumlarına herkesin bu festivali desteklemelerini bekliyoruz. Oyunları herkes izlesin diye fiyatları oldukça uygun tutmaya gayret gösterdik. Seyircilerimiz normalde 30-40 lira olan oyunları 12 liradan izleyebilecekler. Her türlü koordinasyon için 05325160797 numaralı telefondan bilgi alabilirler" dedi.

5 gün boyunca sürecek olan festivalde günde 4 oyun sergilenecek. Gösterim programını aşağıdan takip edebilirsiniz.
Festival Programı
10 Mayıs Çarşamba
10:00 Zaman Yolcuları
11:30 Zaman Yolcuları
13:00 Barış Masalı
14:30 Barış Masalı

11 Mayıs Perşembe
10:00 Abur Cubur
11:30 Abur Cubur
13:00 Kırmızı Karpuz Çekirdeği
14:30 Kırmızı Karpuz Çekirdeği

12 Mayıs Cuma
10:00 Testi Ailesi
11:30 Testi Ailesi
13:00 Nasreddin Hoca Günümüzde
14:30 Nasreddin Hoca Günümüzde

22 Mayıs Pazartesi
10:00 Abur Cubur
11:30 Abur Cubur
13:00 Tom & Jerry
14:30 Tom & Jerry

23 Mayıs Salı
12:00 Testi Ailesi
13:30 Testi Ailesi
13:00 Nasreddin Hoca Günümüzde
14:30 Nasreddin Hoca Günümüzde
(CA)

04.05.2017 11:05:43 TSI
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