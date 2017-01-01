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Erzurum GHSİM'de 19 Mayıs zirvesi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:58
Erzurum GHSİM'de 19 Mayıs zirvesi
Erzurum GHSİM'de 19 Mayıs zirvesi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası öncesinde kurmayları toplantı yapan Erzurum GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, gençlik haftasının dolu dolu geçeceğini söyledi. Taşkesenligil, 19 Mayıs günü yapılacak gösterilere şimdiden tüm halkı davet etti.
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları için geri sayım başlarken, Erzurum GHSİM'da Gençlik Bayramı ve Gençlik Haftası için adeta teyakkuza geçti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında bir zirve yapıldı. GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığında yapılan toplantıda gençlik haftasının rotası belirlendi.
Kurumun Bilgi İletişim Sorumlusu Serdar Durak'ın hazırladığı sunumla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasında yapılacak faaliyetler üzerinde bilgi alış verişinde bulunuldu.
Kurum olarak Erzurum'un en hareketleri kurumlarından biri olduklarını ve 19 Mayıs bayramı ile gençlik haftasını en iyi şekilde kutlayacaklarını ve halkı da bu coşkuya ortak edeceklerini belirten Taşkesenligil, tüm birimleri ile bu önemli haftaya hazır olduklarını söyledi. Taşkesenligil, 15 Mayıs'ta Çelenk Sunumu ile başlayacak haftaya start vereceklerinin altını çizerek, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında spor gösterileri ve konserlerin yanı sıra bar ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da gösteri yapacağını ifade etti.
Taşkesenligil, 19 Mayıs'a sadece gençlik bayramı gözü ile bakmadıklarını ve 19 Mayıs'ın ne anlam taşıdığını da çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "19 Mayıs Milli Mücadelenin başlangıç tarihidir, Atatürk kurtuluş mücadelesinde gençlerin çok önemli bir rolü olduğu için Atatürk 19 Mayıs'ı Türk gençliğinin bayramı olarak ilan etmiştir. Son yıllarda 15-19 Mayıs tarihleri Gençlik Haftası ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarını Türkiye çapında Gençlik ve Spor Bakanlığımız organize etmektedir. Bizde bakanlığımıza bağlı bir kuruluş olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz dolu dolu geçecek. Tüm birimlerimizle önemli haftaya hazırız" diye konuştu.
Bu arada Gençlik Haftası Zirvesine GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Şube Müdürleri Şinasi Polat, Bülent Tilkidöğen, Harun İşçi, Murtaza Cengiz, Güngör Şenses, Yaşar Elen, Letif Arslan, ilçe müdürleri Suat Yılmaz, Köksal Kaçmaz, Osman Hancı, Şuayip Gacır, Gençlik Merkezleri Müdürleri Memet Gözütok, Zülküf Yılmaz ve organizasyonun tertip komitesinde yer alan görevli personel katıldı.
(ERZ-Y)

04.05.2017 11:07:23 TSI
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