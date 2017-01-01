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Malkara TSO üyelerine indirimli elektrik



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TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri, Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) ile yapılan protokol gereği elektriği indirimli alacak.

TREPAŞ, ticaret odaları, borsaları ve kurum ve kuruluşlar ile yaptığı indirimli elektrik satış anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ Müşteri Hizmetleri Müdürü Ali Uraz, Malkara TSO ile yapılan anlaşmanın her iki taraf için de memnuniyet verici olduğunu belirterek, sunulan indirimin piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı bir oran olduğunu vurguladı.

TREPAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) belirlemiş olduğu Serbest Tüketici koşullarını sağlayan Malkara TSO'ya bağlı ticarethane müşterisine indirimli elektrik avantajı sunarak Trakya'daki liderliğini koruduğunu söyledi.

Aylık ortalama 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen mesken, ticarethane ve sanayi aboneliklerinin Serbest Tüketici (ST) olarak elektriği indirimli alabilmek için müşteri merkezlerine geldiğini belirten Uraz, müşteri merkezlerine gelemeyen abonelere de 444 88 35 numaralı çağrı merkezi numarasından yardımcı olduklarının altını çizdi.

Gerçekleşen imza törenine Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sinan Beşer, TREPAŞ Tekirdağ Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü Satış Uzmanları Nail Ürkmez ve İbrahim Aktuğ katıldılar. İmzalar sonrası Bilgin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tedarikçi firmanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olan EPDK tarafından onaylanan tarife tablosundaki Elektrik Birim Fiyatına temel teşkil edecek şekilde indirim oranı hayata geçirilirken birçok üyemizin protokolden faydalanmasını bekliyoruz. Malkara TSO üyelerimizin daha az maliyetlerle üretim yapmalarını sağlamak adına Trakya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile imzalamış olduğumuz protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum."

(HLD-MEF-Y)



04.05.2017 11:08:05 TSI

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