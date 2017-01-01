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Vali Aktaş, Koruyucu Ailelerle bir araya geldi.



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş ve eşi Sibel Aktaş, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Vali Aktaş, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen koruyucu aileler ile yemekte bir araya geldi.

Yenişehir Büyük Kulüpte düzenlenen yemekte konuşan Vali Aktaş, koruyucu ailelerin ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyleyerek, "Devletimiz bir şekilde öz anne ve babalarından ayrı kalmak zorunda kalan yavrularımızın yine bir aile sıcaklığında anne ve baba şefkatinden yoksun olmadan büyüyebilmeleri, kişiliklerinin ve karakterlerinin o aile sıcaklığı ortamında oluşması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhterem eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen çok önemli bir program. Bu program Türk milletinin, Türk toplumunun geleceği açısından çok önemli. Bizim devlet ve millet düsturumuz "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Biz eğer insana gerekli değeri veremezsek, onu gerekli meziyetlerle donatıp, yetiştiremezsek hem millet olarak amaçlarımıza ulaşamayız, hem de devlet olarak istediğimiz noktaları elde edemeyiz. Bu programa 15 ailemiz talip olmuş ve 23 çocuğumuzu ailelerine, hanelerine almışlar. İsteğimiz ve amacımız çocuklarımızın öz anne ve babalarının yanında bu ortamı yaşamaları ama gerek duyulduğunda sizler gibi değerli yeni aileler çıkacaktır. Ama amacımız bu sayının artmamasıdır. İlimizde 23 çocuğumuz sizler tarafından sahiplenilmiştir. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum Allah sizden razı olsun. Çok önemli bir misyonu üstlendiniz, bizde bize düşen boyutuyla her zaman sizin yanınızdayız. Eşim ve kendi adıma sizlere yürekten teşekkür ediyorum."diye konuştu.

Ailelerle tek tek ilgilenen Vali Mehmet Aktaş ve eşi Sibel Aktaş çocuklara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenlenen yemeğe Vali Mehmet Aktaş ve eşi Sibel Aktaş'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ve eşi, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Halk Sağlığı Müdürü Sezgin Tiryaki, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

(YE-YE-Y)



04.05.2017 11:09:18 TSI

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