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Tarihi Cenaviz Kalesi restore edilecek



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Ceneviz Kalesinin reterasyonu için ihale çalışmasına başlandığını söyledi.

Başkan Yemenici restorasyon ihalesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Turizm değerlerimizi ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Ceneviz kalesi restorasyon çalışmalarına yakın zamanda başlıyoruz. Uzun zamandır ilgili bürokratik süreçlerin bitmesini beklediğimiz tarihi değerimiz 24 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan ihale sonuçlanır sonuçlanmaz restorasyonuna başlanıp en doğru ve en uygun şekilde eserimiz ortaya çıkarılacak ve turizme kazandırılacaktır" ifadelerinde bulundu.



Ceneviz Kalesi

Tarihi Ceneviz Kalesi Akçakoca'nın batısında, ilçe merkezine 2 kilometre mesafede. 4. Haçlı Seferleri için Venedik gemileri ile İstanbul'a gelen ve çoğunluğu Latin olan Haçlı Ordusu konuk olarak geldiği İstanbul'u zapt ederek 1204 yılından 1261 yılına kadar süren Latin İmparatorluğu döneminde Karadeniz kıyılarında imparatorluk kurarlar. Ceneviz Kalesi de bu dönemden kalmakta. Moloz taşlarla inşa edilmiş olan kalenin, kara tarafından giriş kapısı ve yanında da yüksek bir kulesi bulunmakta. Kale avlusu içerisinde günümüzde dilek kuyusu olarak bilinen 5.30 metre çapında o dönemde su ihtiyacını karşılayan su sarnıcı bulunmakta. Akçakoca'nın simgesi haline gelen Ceneviz Kalesi, Ceneviz Ticaret Yolunda Akdeniz'den Karadeniz'e kadar kale ve surlu yerleşimleri adıyla 15 Nisan 2013 tarihinde UNESKO Dünya Miras Geçici listesine adını yazdırmıştır.

(TT-



04.05.2017 11:12:22 TSI

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