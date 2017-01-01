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Belediye Kara'nın Almanya ziyareti



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KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Almanya'nın Mannheim Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kara, Almanya'nın Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz, Karlsruhe başkonsolosu Cem Örnekol AKİG heyeti Isparta Milletvekili Sait Yüce, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD Mannheim Bölge Başkanı Osman Gökalp ile ziyaret etti. Başkan Kara, Kilis'te yapılacak mesleki eğitim,projeler ve destekler konularında görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, "Karşılıklı işbirliği ve özellikle Suriye'den gelen göç ve yaşanan insanlık dramının etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.Kilis'e yapılabilecek yardımlar ve içerikleri ile ilgili görüşüldü. Kilis'te yapılan fedakarlıkların,bayan meslek eğitim merkezleri ve bu örnek uygulamaların devamı konusunda bilgi verildik" dedi.

Kilisin yaşadığı zor günlere rağmen İnsanlığa verdiği örnek davranışla insanlık dersini tüm dünyaya anlattığını ifade eden Başkan Kara, "Kilis'in Umudun ve Barışın Ana Şehri, Anadolu'nun ana şehri olduğunu, 94 bin nüfusuyla 130 bin Suriyeliye kucak açan bir şehirdir. Türkiye mülteciler ile ilgili üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır ve devam etmektedir.Kilis ili olarak bizde elimizden geldiğince bu konuda kaldırabileceğinden fazla yükü büyük bir fedakarlıkla ve Türk misafirperverliğine yakışır şekilde yerine getirmiştir" dedi.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahmut Selçuk'ta eşlik etti.

(MAD-SD-Y)



04.05.2017 11:14:24 TSI

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