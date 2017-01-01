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Kristal Ses Yarışması jüri üyelerinden Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka



BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi 2017 yılı Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Ses Yarışması jüri üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Dün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde final gecesi yapılan Kristal Ses Yarışması jüri üyeleri, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Mehtap Takmaklı, Müzik ve Halk Bilimi Uzmanı Erdinç Tüzün ve AK Parti 22'nci dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yağcı, bu tür yarışmalarının Bilecik'e değer kattığını söyledi.

(CKT-Y)



04.05.2017 11:16:08 TSI

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