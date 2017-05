YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2'nci Kristal Çınar Ses Yarışması final gecesi

2'nci Kristal Çınar Ses Yarışması final gecesi



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından 2017 Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Kültür ve Sanat Şehri Bilecik'te gerçekleştirilen 2'nci Kristal Çınar Ses Yarışmasında en güzel sesin belirlendiği final gecesi muhteşem bir program ile tamamlandı.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 34 yarışmacının başvurarak, ön eleme ve internet elemesinden sonra 18 yarışmacının finale kaldığı gecede, Bay ve Bayanlar kategorisinde 2 ayrı etapta 1'inci, 2'inci ve 3'üncüler seçildi. Bayanlarda 1'inci ses Pınar Durmuş olurken, 2'inci en güzel ses Senanur Kale, 3'üncü ses ise Beyza Ayça Duman Pınar olarak seçildi. Bay Kategorisinde ise; 1'inci ses Orhan Demir, 2'inci en güzel ses Yavuz Çakmak, 3'üncü ses ise Kemal Burak Aslan seçildi. Genç yetenekler ödüllerini 15 Mayıs akşamı Cumhuriyet meydanında yapılacak olan Mustafa Ceceli konserinde alacaklar.

Amacımız gençlere fırsat vererek, onların heyecanını dışa vurmasına imkan sağlamak"

Programın sonunda konuşma yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, gerçekleştirilen program ile içinde müzik sevgisi olan gençlere bir fırsat vermek istediklerini belirterek, "Yaşamın olduğu insanın olduğu her yerde belediyemizin bir izinin olmasını istiyoruz. Özellikle gençlerimizin geleceğe emin adımlarla yürümesinde, çocuklarımızın iyi bir şekilde yetiştirilmesinde belediyemizin onlara yol gösterici olmasını istiyoruz. Gençlerimizin içindeki heyecanı dışa vurmasında ve yaşamasında belediyemizin imkanlar vermesini amaçlıyoruz. İşte bu duygu ve düşüncelerle daha önceleri, 2006 yılında ilkini denediğimiz ve içinden böyle güzel ve yerli malı sanatçıların çıktığı bir başlangıçtan sonra uzun bir ara vermiştik. Arkadaşlarımız, böyle bir çalışmayı daha üst seviyede yapabileceklerini söylediler. Biz de bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Bu anlamda hani genç kardeşlerimizde olur ya ´ya bir fırsat verilse ben neler yaparım´ diye bir düşünce. İşte bizler de bu etkinlik ile bu gençlerimize bu fırsatı vermeye çalıştık" dedi.

Program, Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can ve protokol üyelerinin diğer yarışmacılara teşekkür plaketi takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

