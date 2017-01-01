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Bursa'da Enerji Günleri



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BURSA (İHA) - 'Enerji Günleri'nde konuşan uzmanlar, ekonomik bağımsızlık için enerjide söz sahibi olunması gerektiğine dikkat çekti.

Bursa Kent Konseyi ve Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi tarafından Merinos AKKM'de 'Enerji Günleri Konferansı ve Paneli' düzenlendi. ENVERDER Şube Başkanı Dr. Mustafa Uysal, enerji konusunda senelerdir sivil toplum kuruluş olarak çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Programın düzenlenmesine destek olan Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür edene Uysal, dünyanın ve Türkiye'nin çalkantılı bir dönemden geçtiğini, bu çalkantının en önemli sebebinin enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurma isteğinin olduğunu belirtti. Enerjinin artık su gibi bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Uysal, "Artık enerji yönetebilen ülkeler, dünyayı yönetmektedir. Türkiye'de bu çalkantılı süreçten en çok etkilenen ülkelerden birisidir. Toplantıda enerji alanındaki en güncel bilgileri vatandaşlarımızla paylaşmak istedik" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ontario Üniversitesi'den Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise, dünyanın yöneldiği yeni enerji türleri ve yapılan teknoloji çalışmalardan bahsetti. İnovasyon ve teknoloji geliştirme konularının önemine dikkat çeken Dinçer, "Ekonomik bağımsızlık ancak teknolojik başarıyla mümkün olabilir. Bu yüzden teknolojimizi ve markalarımızı geliştirip başarıyı yakalamayız. İnovasyon odaklı ekonomiyi ve toplumu geliştirmeliyiz. Yenilikçi fikirleri eğitim ve araştırma alanında ödüllendirmeliyiz. Ancak yenilikçi anlayışla küresel ekonomide söz sahibi olabiliriz. Bu kültürü okul öncesi programlarından başlayarak oluşturmalıyız. Üniversitelerin kalitesini iyileştirecek mekanizmaları kurmalıyız. Yenilikçiliğin her zaman bir adım ötesinde olmalıyız. Türkiye'de gençler 10 üzerinden 5 birim bilgiyle liseden mezun oluyor. Üniversiteden en fazla 1 birim üzerine katarak mezun oluyor. Kanada'da ise 10 üzerinden 2-3 birimle liseden mezun oluyor. Ama üniversiteden 8-9 birimle mezun oluyor. Üniversiteye gitme oranı yüzde 20 civarındadır. Bu oran ülkeyi yönetiyor. Kısacası üniversitelerde görevler doğru şekilde yerine getirilmiyor. Gençleri ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetiştirmeliyiz" diye konuştu.

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu ise, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye daha fazla yönelmesi gerektiğini, ancak teknolojiyi hala dışarıdan almak zorunda olduklarını ifade etti. BTSO'nun enerji alanındaki çalışmalarını anlatan Dağlıoğlu, enerjide daha fazla söz sahibi olabilmek için teknolojiye yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

(MŞ)



04.05.2017 11:19:04 TSI

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