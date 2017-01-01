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Muratpaşa'da hurda araç operasyonu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle Eski Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş hurda araçlara yönelik operasyon düzenlendi. Yol kenarlarına, otopark alanlarında terk edilen araçlar tek tek toplandı.

Muratpaşa Belediyesi, trafik sıkışıklığının yaşandığı Eski Sanayi Sitesi'nde, yol kenarlarını, otopark alanlarını işgal eden hurda araçlara yönelik operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda plakasız hurda araç kamyonlara yüklenerek hurda araç deposuna çekildi. Hurda araç operasyonunda üzerinde haciz bulunan taşıtlarda Emniyet otoparkına götürüldü.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eski Sanayi Sitesi'nin sadece yaşadığı trafik sıkıntısı nedeniyle bir merkez olma niteliğini kaybetmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu sorunun ortadan kaldırılması için öncelikle 5 bin 200 ton asfalt çalışması yaparak 14 caddenin yenilediğini ve 155 araçlık bir otopark oluşturulduğunu aktaran Başkan Uysal, "Eski Sanayi Sitemizin caddelerinde terk edilmiş halde bulunan hurda araçlara yönelik daha öncede bir çalışmamız olmuştu. Bu çalışmayla da bu tip araçlar büyük oranda bölgeden tahliye edilmiş oldu" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 11:20:14 TSI

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