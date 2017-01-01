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İhtisas OSB Müteşebbis heyeti ilk toplantısını yaptı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ilk toplantısı, Vali Mehmet Aktaş başkanlığında yapıldı.

Vali Mehmet Aktaş, ülkenin ilk ağır sanayi hamlesinin gerçekleştiği Karabük'te, Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasını oldukça anlamlı bulduklarını ve önemsediklerini söyledi.

Aktaş, " İlimiz metal üretme, işleme ve metali çeşitlendirme noktasında önemli bir tecrübeye sahip. Ülkemizde demir ve çelikle ilgili önemli işletmelerde yönetici olarak görev yapanların büyük bir kısmının Karabük ve Kardemirle bağları var, burası bir tesis olmanın yanında, bir okul olma özelliğini de gösteriyor. Tüm bu faktörleri lehimize çevirmek istiyoruz. Karayolu demiryolu ve enerji bakımından oldukça avantajlı bir bölge olan Eskipazar ilçemize kuruluyor, ayrıca Filyos liman Projesi ile oluşacak sanayi parseli ihtiyacını karşılaması açısından da önemli. İlimiz içinde yer alan haddehanelerin taşınması talepleri de karşılanacaktır. Yeni iş sahaları oluşturulacak ve istihdam artarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine artı değer katacaktır. Planlandığı günden bu güne kadar bizden her konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve Karabük halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra müteşebbis heyeti tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları belirlenerek kuruluş protokolü Vali Mehmet Aktaş ve Müteşebbis Heyet üyeleri tarafından imzalandı.

Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş protokolünün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmasına müteakip tüzel kişilik kazanacaktır.

Toplantıya Eskipazar Kaymakamı Samet Serin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timurçin Saylar, İl Özel İdaresinden ve Ticaret ve Sanayi Odasından belirlenen Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı.

(YE-YE-Y)



04.05.2017 11:20:18 TSI

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