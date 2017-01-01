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Şarampol Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi'nin yüzde 70'lik kısmı tamamlandı. Projenin yaz aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.

'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla Şarampol Caddesi'ni eski günlerine döndürecek ve dünyanın en güzel alışveriş sokaklarından biri haline getirecek 'Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi' hızla devam ediyor. Caddenin her iki yönünde de iş makineleri ve ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Bina dış cephe boyaması, caddeye bakan binaların ön cephelerinde ahşapla kaplanması, özel yürüyüş yolları, gölgelikler, otoparklar ve peyzaj çalışmaları özenle yürütülüyor. Yüzde 70'i tamamlanan projenin yaz aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.



Yeniden canlanıyor

Proje kapsamında SGK ve Tonguç Kavşağı arasındaki Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki binaların dış cephe boya ve ahşap kaplamaları tamamlandı. 2.4 kilometrelik açık yürüyüş yolu, Antalya'da bir ilk olan sentetik reçine bağlamalı doğal agrega ile kaplanıyor. Cadde boyunca vatandaşların güneşten koruyarak daha rahat vakit geçirmeleri sağlayacak lineer gölgelikler ve dairesel gölgelikler yapılıyor. Projede yer alan 5 adet havuzun 2'si tamamlandı. Özel olarak tasarlanan havuzlarda tramvay geçişleri sırasında görsel zevki yüksek su gösterileri sunulacak. Peyzaj çalışmaları kapsamında 88 adet lale ağacı ile Şarampol Caddesi daha yeşil bir görünüm kazanacak.



Tonguç Caddesi trafiği rahatlattı

Şarampol Projesi'nin taşıt trafiği ayağını çözmek üzere Tonguç Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan hemzemin geçiş ve kavşak çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart'taki toplu açılış töreninde hizmete açılmıştı. Tonguç Caddesi'nin Eski Şarampol Caddesi- Şarampol Caddesi ve 567 Sokak kesişimlerinde yapılan katlı kavşaklar ve hemzemin geçiş ile trafik sorunsuz bir şekilde işliyor. Bu üç noktanın ışıksız geçilmesiyle Şarampol Caddesi üzerindeki yayalaştırma projesi kesintiye uğramayacak. Çalışmalar sırasında bölgenin yıllardır ihtiyaç duyduğu yağmur suyu drenaj çalışmaları da yapıldı. Böylece geçmişte yaşanan göl manzaraları tarihe gömüldü.



24 Saat yaşayan cadde

Kentsel tasarım uygulamaları ile Antalya'ya gelen herkesin görmeden gitmek istemeyeceği bir bölgeye dönüşecek olan Şarampol Caddesi, projeyle birlikte daha yeşil bir görünüm kazanacak. Cadde üzerinde yerleştirilecek kent mobilyalarının yanı sıra, kafe ve restoran gibi reaktif birimler açık alan olarak kullanılacak. Mevcut binaların görünümüne zarar vermeden, tabela, klima gibi görüntü kirliliğine sebep olan dış üniteler, uygulanacak teknikle kaybedildi. Gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de aktif olarak kullanılacak caddeye aydınlatma üniteleri ile canlılık kazandırılacak. Caddenin arka kısmındaki alanların otoparka dönüştürme işlemleri büyük oranda tamamlandı. Proje kapsamında bölgeye iki katlı otopark projesinin ihalesi yapıldı. Ticari ve sosyal yaşamın merkezi olacak Şarampole araçlarıyla gelen vatandaşların otopark sorunu yaşamadan caddeye ulaşabilmesi sağlanacak.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 11:20:26 TSI

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