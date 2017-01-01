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Cemiyet'ten 'Basın İlan Kurumu Mevzuatı ve Yerel Basının Sorunları' konulu seminer



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından 'Basın İlan Kurumu Mevzuatı ve Yerel Basının Sorunları' konulu seminer düzenlendi.

Resmi ilan ve reklamlar, bunları yayınlayacak süreli yayınlar ve yerel basının sorunlarının konuşulduğu program Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, yerel basının sorunlarına çözüm bulmak, Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.kaydetti.

Kütahya basınının birlik ve beraberliği sağlamada pekiştirici bir güç olduğunu belirten Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, "Görev yaptığım süre içerisinde her şeyden önce toplum içerisindeki birlik ve beraberliğin varlığında olumlu unsur olarak hep Kütahya basınını gördüm. Birlik ve beraberliğin bozucusu değil, tamamlayıcısı olduğunu, onu daha sağlam hale getirmek için sizlerin gayretini gördüm. Kütahya'ya sağladığınız bu eşsiz, kıymet biçilmez faydayı da burada sizlerin huzurunda bir teşekkür ifadesi olarak belirtmek istiyorum. Her meslekte olduğu gibi basında da mutlaka sizi ilgilendiren değişik konular çıkacak önünüze. Mevzuat değişikliği, uygulama değişiklikleri olacak. Bu değişikliklerdeki birlik ve beraberliğe sağlamak ve eksiği tamamlamak için de bu tür eğitim faaliyetlerine mutlaka ihtiyacınız olacak. Bugün yapacağınız çalışma bu açıdan kıymetli bir çalışma. Biliyorsunuz valiliklerimizin Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri bizim temas noktamız. Buradaki görüşülen konular içerisinde de bizimle olan ilgili kısımları arkadaşlarımız takip edecekler, bize düşen görevler varsa sizlerin yürüttüğü faaliyeti kolaylaştırmak için biz o görevi yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Eğitim ve bilgilendirme toplantısı resmi ilan ve reklamlar, bunları yayınlayacak süreli yayınlar ve yerel basının sorunlarının görüşülmesi ile sona erdi.

Seminere, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Denetim Kurulu Başkanı Sinan Tunç, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay ve basın mensupları katıldı. (EFE)



04.05.2017 11:20:50 TSI

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