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Dr. Sait Mavi Anka'da hasta kabulüne başladı



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GAZİANTEP (İHA) - Ülke genelinde tanınan ve Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr Sait Mavu, Özel Gaziantep Anka Hastanesinde göreve başladı

Hizmete girişinden kısa bir sonra gerek Gaziantep'in gerekse bölgenin en önemli sağlık merkezi haline gelen Özel Gaziantep Anka Hastanesi hekim kadrosuna yeni isimleri ekleyerek, gücüne güç katmaya devam ediyor. Hastanede son olarak ülke çapında yakından tanınan ve uzun yıllar Gaziantep'te de görev yapan Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Sait Mavi, Özel Gaziantep Anka Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Doktor Sait Mavi kimdir?

Dr. Sait Mavi, 1953 yılında Gaziantep'te doğdu. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Dr. Mavi, aynı yıl, aynı fakültede Dermatoloji bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçti ve uzmanlık eğitimini burada tamamladıktan sonra 1983 yılında zorunlu hizmet için Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne ataması yapıldı. 4 yıl zorunlu hizmetini burada tamamlayan Dr. Sait Mavi, 1997 yılına kadar serbest hekim olarak Kahramanmaraş'ta çalıştı.1997 yılından 2017 yılına kadar Gaziantep'te özel bir hastanede görev yapan Dr. Sait Mavi kendi isteği ile bu hastaneden ayrılarak, Özel Gaziantep Anka Hastanesinde göreve başladı.

Anka Hastanesi

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşan Anka Hastanesinde, Algoloji , Beslenme ve Diyetetik, Cildiye ,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji ,Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji branşları olmak üzere röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.

(SD-Y)



04.05.2017 11:21:47 TSI

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