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Sude Kahveci başarılarıyla Nazilli'yi gururlandırdı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Genç yaşına rağmen, karate sporunda katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Nazilli'nin adını başarı ile duyuran Sude Kahveci, yenilerini eklediği madalyaları ve Türkiye Şampiyonluğu başarısını Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile paylaşmaya geldi.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 Nisan'da yapılan Okullar Arası Karate Bölge Şampiyonası'nda Aydın'ı ve Nazilli Yükseliş Okulları'nı temsil eden Sude Kahveci, 54 kiloda 3 maçın 3'ünü kazanarak şampiyonada finale yükseldi. Çekişmeli geçen final maçında rakibine yenilen ve 2 puanla şampiyonluğu kaybeden Sude Kahveci, bölge ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Ardından 12 Nisan'da Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yapılan milli takım kadrosunun belirlendiği Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Karate Türkiye şampiyonu olarak Nazilli'ye döndü. Elde ettiği başarı ile Elazığ'da Mayıs ayı içerisinde yapılacak Okullar Arası Karate Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Nazilli'nin göğsünü kabartan 13 yaşındaki Kahveci, Başarısını paylaşmak için okul müdürü Seçkin Aydınöz ve Okul Kurucuları Ekrem Eskici ile İbrahim Sinir eşliğinde Belediye Başkanı Haluk Alıcık ziyaret etti.



Milli Takıma seçilerek Balkanlar şampiyonasında Türkiye ve Nazilli'yi temsil edecek olan Sude Aydın'ı, Nazilli'yi ve Okulunu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını bu sporu yapmasında kendisine büyük destek veren babası Memduh Kahveci, antrenörü Doğuş Erdem ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Okulunun başarılı öğrencilerinden Sude Kahveci disiplinli ve düzenli çalışmanın da önemine vurgu yaparak kendisini yetiştiren öğretmenlerini de unutmadı.



Sude Kahveci'nin başarılarını kendisi ile paylaşmak adına ziyaret etmesinden dolayı büyük gurur yaşadığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başarılarından dolayı Sude'yi tebrik etti. Salon Sporlarının da önemine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Ben öncelikle Sude kızımızı kutluyorum. Bizleri gururlandırdı. Göğsümüzü kabarttı. Hem okulda hem de sporda başarılı olunabileceğini gösterdi. Spor demek hayat demek. Yaşam biçimi demek. Sporla uğraşan her kesin hayatı daha düzenli ve başarılar ile dolu. Sude gibi evlatlarımızın çocuklarımıza örnek teşkil etmesini diliyorum. Geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın sporla uğraşıp kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını, evrensel bir dünyada yaşamalarını ve başarıları ile bizleri bu ülkeyi her zaman gururlandırmaları diliyorum" dedi.

(MB-S)



04.05.2017 11:22:04 TSI

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