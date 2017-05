YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyşehir çiçeklerle süslendi

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, park, kavşak, refüj, yeşil alan ve meydanlara farklı renklerde çok sayıda çiçek dikerek kent merkezini renklendirdi.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çiçeklendirme çalışmalarına ilkbahar dönemi ile birlikte hız verdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarla kendi serasında çiçek fidesi yetiştirerek dikime hazır hale getiren ekipler, fidelerin dikim döneminde toprakla buluşmasını sağlayarak kentin görüntüsünü değiştirdi.

Kentin daha estetik bir görünüm alması amacıyla yeşil alanlar, park, refüj, kavşak ve meydanlarda peyzaj çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ekiplerin ilkbahar mevsimi ile birlikte şehrin birçok noktasına değişik renklere sahip çok sayıda çiçek fidesi dikerek ilçe merkezini adeta çiçek bahçesine çevirdiğini söyledi. Bu çalışmalarla birlikte çiçek kokularının kentin her tarafına yayıldığını belirten Özaltun, "Yaptığımız çalışmalarla kentimizi adeta çiçek bahçesine çevirdik. Baharla birlikte açan çiçek kokuları kentimizin her tarafına yayıldı. İnşallah ilçemizin her yeri çiçek gibi olacak. Bu kapsamda ekiplerimiz, lale, gül ve değişik türdeki çiçekleri şehrimizin muhtelif alanlarına dikti. Beyşehir'de ilk etapta 50 bin lale fidesi belirtilen alanlarda toprakla buluşturuldu" dedi.

Özaltun, kentte yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

