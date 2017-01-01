ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın ödülleri verildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:13
Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın ödülleri verildi
Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın ödülleri verildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'nin(Çevik-Der) düzenlediği Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın 5'incinin ödül töreni Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.
Düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an tilaveti ile başladı. Daha sonra kürsüye gelen Fatsa Çevre Çevik-Der Başkanı Sezai Batı yaptığı konuşmada, "Yarışma sürecinde gençlerin ufkunun gelişeceğini ve herkes için örnek teşkil edeceği düşünüldüğü için bu yarışmanın adına Ufka Yolculuk Kültür Yarışması denildi. Yarışmamızın amacı toplumun her kesimini Allah'ın son mesajı ile buluşturarak Allah rızasını kazanmaktır" dedi.
Başkan Batı'nın konuşmasından sonra Fatsa Çevik-Der tanıtım slaytı ve yarışma ile ilgili röportajlar izletildi.
Programın en sonunda ise dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.
Gerçekleşen ödül törenine Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Çamaş Belediye Başkanı Alahitdin Giden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa İlçe Müftüsü Hüseyin Can, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
(AA-SLH-Y)

04.05.2017 11:22:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İŞKUR istihdam otobüsü Fatsa'ya geliyor
YEREL

İŞKUR İSTİHDAM OTOBÜSÜ FATSA'YA GELİYOR
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Ordu merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ 6 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Dere yataklarına hafriyat dökenlere ağır cezalar geliyor
YEREL

DERE YATAKLARINA HAFRİYAT DÖKENLERE AĞIR CEZALAR GELİYOR
Üniversite öğrencileri &quot;ODÜ Survivor&quot;da yarıştı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ "ODÜ SURVİVOR"DA YARIŞTI
ORMEK'ten büyük başarı
YEREL

ORMEK'TEN BÜYÜK BAŞARI
İkizce'ye 3 saha
YEREL

İKİZCE'YE 3 SAHA
Fatsa OSB'nin kamulaştırma çalışmaları için protokol imzalandı
YEREL

FATSA OSB'NİN KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Fatsa'da &quot;8 Renk&quot; resim ve ahşap boyama sergisi
YEREL

FATSA'DA "8 RENK" RESİM VE AHŞAP BOYAMA SERGİSİ
Karadeniz'de çilek hasadına başlandı
YEREL

KARADENİZ'DE ÇİLEK HASADINA BAŞLANDI
&quot;Türk Bilim İnsanları Antarktika'da&quot; konferansı
YEREL

"TÜRK BİLİM İNSANLARI ANTARKTİKA'DA" KONFERANSI
'Ailede Öfke Kontrolü' konulu konferansa yoğun ilgi
YEREL

'AİLEDE ÖFKE KONTROLÜ' KONULU KONFERANSA YOĞUN İLGİ
Kaya: &quot;Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacak&quot;
YEREL

KAYA: "ÇAMBAŞI YAYLASI'NA PTT ACENTESİ AÇILACAK"
Kivide son üç yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor
YEREL

KİVİDE SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK REKOLTESİ BEKLENİYOR

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!