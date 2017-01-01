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Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'nin(Çevik-Der) düzenlediği Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın 5'incinin ödül töreni Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.

Düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an tilaveti ile başladı. Daha sonra kürsüye gelen Fatsa Çevre Çevik-Der Başkanı Sezai Batı yaptığı konuşmada, "Yarışma sürecinde gençlerin ufkunun gelişeceğini ve herkes için örnek teşkil edeceği düşünüldüğü için bu yarışmanın adına Ufka Yolculuk Kültür Yarışması denildi. Yarışmamızın amacı toplumun her kesimini Allah'ın son mesajı ile buluşturarak Allah rızasını kazanmaktır" dedi.

Başkan Batı'nın konuşmasından sonra Fatsa Çevik-Der tanıtım slaytı ve yarışma ile ilgili röportajlar izletildi.

Programın en sonunda ise dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Gerçekleşen ödül törenine Fatsa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Çamaş Belediye Başkanı Alahitdin Giden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa İlçe Müftüsü Hüseyin Can, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

(AA-SLH-Y)



04.05.2017 11:22:22 TSI

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