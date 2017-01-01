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Yıldız ve minik kulaçlarda şampiyonlar belli oldu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde yüzmede dereceye giren okullar belli oldu. Serbest, sırt, kurbağa, kelebek ve bayrak yarışlarında kürsüye çıkan okullara kupa ve madalyaları verildi.

Çok sayıda okuldan öğrencilerin katıldığı Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, çeşitli branşlarda gerçekleştirilen turnuvalarla devam ediyor. Yüzme turnuvası da büyük ilgi gören yarışlardan biri oldu. Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri'nde gerçekleşen yüzme şampiyonası minikler A ve yıldızlar kategorisinde tamamlandı. 23 okuldan toplam 280 öğrencinin katıldığı turnuvada minikler 25 metre, yıldızlar da 50 metre serbest, sırt, kurbağa ve kelebek yüzme yarışlarında dereceye girebilmek için kulaç attı. Serbest, sırt, kurbağa ve kelebek yüzmede dereceye giren okullara madalyaları verildi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuva, 4x25 metre serbest yüzme bayrak yarışlarıyla sona erdi.

(MŞ)



04.05.2017 11:22:53 TSI

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