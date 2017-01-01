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Şampiyon Karatecilerden Remzi Arkaltı'ya ziyaret

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:16
Şampiyon Karatecilerden Remzi Arkaltı'ya ziyaret
Şampiyon Karatecilerden Remzi Arkaltı'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Türkiye üçüncüsü olan karateciler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'yı ziyaret etti
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Minik Yıldız Türkiye Şampiyonasında 81 ilden 2600 sporcunun katıldığı müsabakalarda ilimiz sporcuları takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu. Kilisli sporcusu Reyyan Dağlar, ferdi müsabakada yapmış olduğu mücadelede Türkiye 1'ncisi olarak 19 mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında milli takım adına yarışıp Türkiye'ye temsil edecek. Minik Yıldız Türkiye Şampiyonasında 3'üncü olan Kilis takımı sporcuları Reyyan Dağlar, Beyza Bulut ve Şehadet Özyağlı Erzurum'da yapılacak olan uluslararası Hazar Ülkeleri şampiyonasında Türkiye'yi milli takımımız adına temsil edecek. Şampiyon sporcular ve antrenörleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'yı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, sporcuları ve antrenör Nimet Şubaşı'yı tebrik ederek, başarı diledi.
(MAD-SD-Y)

04.05.2017 11:24:24 TSI
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